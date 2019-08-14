شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «خناقة» شقيقة «زينة» وأحمد عز في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة العلمين التحقيق في واقعة الاتهامات المتبادلة بين شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز، التي وقعت، الاثنين، بأحد فنادق الساحل الشمالى.

وأمر أيمن غباشي، رئيس نيابة العلمين، باستدعاء نسرين شقيقة الفنانة زينة إلى جلسة تحقيق يوم الأحد المقبل، لسماع أقوالها في اتهامات «عز» لها بالسب والقذف في حقه والبلاغ الكاذب والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بفندق العلمين الذي شهد الواقعة وتكليف مسؤوليه بتفريغها من جميع الزوايا وإحضارها إلى النيابة العامة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رئيس النيابة استمع إلى أقوال الفنان أحمد عز الدين علي، 44 سنة، في المحضر رقم 1592 لسنة 2019 جنح العلمين، المحرر بمعرفة شرطة السياحة، وقرر «عز» بمضمون ما جاء بمحضر الشرطة، وأنه كان يجلس ببهو فندق العلمين بصحبة أحد الصحفيين لإجراء حوار صحفى حول دوره في فيلم أولاد رزق، وفوجئ بإحدى السيدات تقترب منه «لا يعرفها» قائلة «ازيك يا أحمد أنا نسرين أنا مش قلت أنا ممكن أضربك بالجزمة في أي حتة يا .... يا ابن .....».

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وأضاف «عز» في أقواله أنه فوجئ بالسيدة تدفعه في وجهه بظهر يدها ثم ظهر أحد الأشخاص بصحبتها وتعدى عليه بالسب قائلا: «سيبك منه ده .... وأقعد يا .... يا ابن...... بدل ما أقل منك قدام الناس».

ثم طلب منه الخروج بره الفندق وبالفعل خرج «عز» إلا أن الشخص اختفى ولم يخرج. وقرر عز أمام النيابة أنه لا يعرف الشخص المعتدى عليه بالسب أو علاقته بالسيدة التي قررت أنها نسرين شقيقة الفنانة زينة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محضر أحمد عز اقتصر على السب والقذف فقط ولا يوجد أي اتهامات لشقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه بالضرب. وتبين من التحقيقات أن نسرين رضا إسماعيل مرسى، مواليد 78، حاصلة على ليسانس آداب، شقيقة زينة، توجهت إلى شرطة السياحة وحررت محضرًا ضد أحمد عز في ذات اليوم أمام شرطة السياحة اتهمت فيه عز بالاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب أولا وأرفقت بالمحضر تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات يثبت إصابتها بكدمات وسحجات بالذراع والساعد الأيسر.

وبناء على ذلك اتهم أحمد عز شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب، وقدم عدد من شهود الواقعة شهدوا معه بصحة أقواله، وأنه لم يلمس السيدة التي قامت بالاعتداء عليه وطلب «عز» تفريغ كاميرات الفندق لإثبات صحة أقواله وكيد ادعائها ضده- بحسب أقواله.

يشار إلى أنه كانت هناك خلافات امتدت عدة سنوات بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة، ثم حصولها على حكم بنفقة لطفليها من عز يقدر بنحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم «عزالدين وزين الدين»، فيما رفضت المحكمة استئناف «عز» على الحكم.