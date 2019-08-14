شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذر من طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

الإسكندرية 22 34

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

السلوم 23 34

سيوة 23 41

بورسعيد 26 35

دمياط 25 34

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

السويس 24 39

العريش 25 40

رفح 24 39

رأس سدر 27 41

نخل 19 40

نويبع 29 34

طابا 28 34

كاترين 19 30

الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 42

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46

شلاتين 30 39

أبورماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 28 34