شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: الإعداد لافتتاح 18 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين بقنا وسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه يجري الإعداد لافتتاح 18 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين في محافظتي قنا وسوهاج، كما سيتم إطلاق دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية الخاص برخص التشغيل بالمحافظتين، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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وأكد «شعراوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في المحافظتين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة بأحدث أنظمة تكنولوجية تنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم الانتهاء من تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة قنا و10 مراكز بمحافظة سوهاج وبدأ التشغيل التجريبي لها، كما تم الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة الجديد وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على الحاسب الآلي والميكنة ومد الشبكات وخطوط الربط بين الإدارات المعنية بتقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تم اطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا، كما تم خفض مدة الحصول على خدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بنسبة تتراوح بين 40% و50% في المراكز التي تم الانتهاء من تطويرها.

وأضاف أن نظام المراكز التكنولوجية بالمحافظتين يسمح بإصدار جميع المعلومات للمواطنين بشكل مميكن وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات بما يضمن الدقة والسرية لبيانات المواطنين.