شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 780 ألف جنيه قيمة الكفالة البنكية لـ47 عاملاً مصريًا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، نجح فى استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 47 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 47 ألف دولار، أى ما يوازى 780 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان، عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، عادل يوسف، العمالة المصرية التي لم تقم بتسلم التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لتسلمها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات وقيمتها 1000 دولار عن شهر يوليو 2019، لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام خلال الشهر بتوفير 48 فرصة عمل خارجية، منوها بأنه تم حل 10 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية وذلك من إجمالى 15 شكوى، وتحويل 3 شكاوي لحلها قضائيا، وجار دراسة شكويين، كما قام المكتب بعمل 5 زيارات ميدانية منها اثنتان للمصالح الحكومية، وأخرى للمنشآت الخاصة، فضلا عن عقد لقاء مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة إلي الرد علي 550 استفساراً للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.