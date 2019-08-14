شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس في مصر» على الهاتف المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدء التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس في مصر»على الهاتف الذكي، موضحا أن التطبيق يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويأتى ذلك في ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.

قال «عبدالغفار»، في تصريحات، الأربعاء، إن التطبيق يهدف إلى تقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، حيث يساعد الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التي يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

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وأكد الوزير أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن سعى الدولة والوزارة نحو التحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، مضيفا أن التطبيق يسهم بشكل مباشر في محاربة الكيانات الوهمية التي تدعى تبعيتها لوزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن التطبيق يساعد أيضاً الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضح «عبدالغفار» أن التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام، ويعمل النظام على نظامي أندرويد وآيفون، كما أنه ثنائي اللغة (عربي/ إنجليزي)، وكذلك تتم استضافة التطبيقات على السحابة الإلكترونية Cloud، بالإضافة إلى أنه يمكن البحث من خلاله بسهولة وباستخدام محددات بحث مختلفة، فضلاً عن الارتباط مع نظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.. كما أنه يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.

من جهته، أشار الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير، إلى أنه يتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول، وإضافتها للنظام من خلال مسؤولي النظام بالوزارة «أدمن سيستم» بواسطة قاعدة البيانات المصممة بأحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها «باك أيند»، لافتا إلى أن التطبيق يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، جامعات باتفاقيات دولية، فروعا لجامعات أجنبية، الجامعات التكنولوجية، الكليات والمعاهد التكنولوجية، والمعاهد العليا.