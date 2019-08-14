شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب مكملات غذائية قيمتها 250 ألف جنيه بجمارك مطار شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول، محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، «إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من أوكرانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من المكملات الغذائية، مشيراً إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 250 ألف جنيه».

وقد اتخذ يوسف وصفي، القائم بأعمال مدير عام جمارك المطار، الإجراءات القانونية بشأن واقعة الضبط، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة العامة.