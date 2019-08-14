البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية.
ويسبق عظة البابا لقاء مع أمناء وأمينات وخدام وخادمات جميع كنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في المحافظة، ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، وتكريمه أوائل الثانوية العامة من الأقباط الحاصلين على 90% فأكثر.
وكان البابا تواضروس، ألقى عظته الأسبوعية، الأسبوع الماضي، في دير مارمينا بكينج مريوط، وذلك مع بدء صوم العذراء، الذي يستمر لمدة أسبوعين ويُعد من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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