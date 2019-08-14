شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد عامر عبدالمقصود: الرئيس وحده هو من يحنو على أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نجلاء سامى، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، فى الذكرى السادسة على استشهاد زوجها، أن الرئيس السيسى هو الوحيد الذى يحنو على أسر الشهداء ويسعى لرفع المعاناة عنهم.

وتابعت زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها وكل أسر الشهداء لن يشعروا بالراحة إلا مع إعدام من صدر في حقهم أحكام بالإعدام، منذ ما يقرب من عام، ولم ينفذ بحقهم الحكم مطالبة بسرعة تنفيذه.

وأوضحت "نجلاء سامى"، أن الشهيد عامر عبد المقصود كان قد وعدها بالاحتفال بعيد زواجهما، يوم استشهاده، حيث أخبرها قائلا ليلة استشهاده "أنا بكرة هعملك مفاجأة هتهز كيانك،" وفى اليوم التالي حدث مالم أتوقعه وتم استشهاده.

وكانت محكمة النقض أيدت، الحكم على 135 متهما بقضية مذبحة كرداسة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا "مذبحة كرداسة"، بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية.