شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليك يحتفلون بعيد العذراء وختام الصوم غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر احتفالاتها بصوم العذراء مريم غدًا الـ15 من أغسطس الجارى، بعد صوم استمر لمدة 15 يومًا إذ هنأ الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك شعب الكنيسة بعيد العذراء.
بينما تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومَا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.
وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاثوليك يحتفلون بعيد العذراء وختام الصوم غدًا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.