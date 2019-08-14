شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليك يحتفلون بعيد العذراء وختام الصوم غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر احتفالاتها بصوم العذراء مريم غدًا الـ15 من أغسطس الجارى، بعد صوم استمر لمدة 15 يومًا إذ هنأ الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك شعب الكنيسة بعيد العذراء.

بينما تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومَا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

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وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.