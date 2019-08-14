شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: خفض أحمال التلوث بمعدل 4457 طنا بالبحر المتوسط خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن جهودها خلال 2018/2019، لتحسين نوعية المياه، تمكن من خلالها فى خفض أحمال التلوث على بحيرة المنزلة بواقع 70 طنا، وعلى البحر المتوسط 4457 طنا، وعلى نهر النيل 257 طنا.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير لها، أنها قدمت دعم لمنشآت صناعية لتنفيذ 9 مشروعات لتوفيق أوضاعها البيئية، لتخفيف أحمال التلوث، بقروض ميسرة باستثمارات بلغت 58.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 منشأت صناعية جديدة تم إضافتها لبرامج الدعم باستثمارات بلغت 608 مليون جنيه.

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كما أجرت الوزارة، خلال الفترة نفسها، تفتيشات على 144 منشأة صناعية على البحيرات الشمالية، و95 منشأة على مصرف بحر البقر، و16 منشأة على خليج أبو قير، و19 منشأة على خليج السويس، و8 رحلات حقلية لرصد مياه البحر المتوسط والأحمر، وخليجى السويس والعقبة.