شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوزارة في بيانها أنه يتاح لطلاب المدارس الفنية الصناعية (تخصصى الكهرباء والميكانيكا) نظام الثلاث سنوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمعهد ضمن اعمال تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية للعام الحالى.
من الجدير بالذكر أن المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال، وقد صدر الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد إعتبارا من هذا العام .
و الدراسة بالمعهد داخلية ، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، و ميكانيكا الوحدات المتحركة ، ويتم يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص ، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها .
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