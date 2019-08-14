شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: افتتاح 18 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين فى قنا وسوهاج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لافتتاح 18 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين فى محافظتى قنا وسوهاج، كما سيتم إطلاق دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية الخاص برخص التشغيل بالمحافظتين، فى إطار جهود الحكومة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، حرصها على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في المحافظتين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة بأحدث أنظمة تكنولوجية تنعكس ايجابياً علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة قنا و 10 مراكز بمحافظة سوهاج وبدء التشغيل التجريبي لهم، كما تم الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة الجديد وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي الحاسب الآلي والميكنة ومد الشبكات وخطوط الربط بين الإدارات المعنية بتقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم إطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا، كما تم خفض مدة الحصول علي خدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% فى المراكز التى تم الانتهاء من تطويرها.

وأضافت أن نظام المراكز التكنولوجية بالمحافظتين يسمح بإصدار جميع المعلومات للمواطنين بشكل مميكن وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات بما يضمن الدقة والسرية لبيانات المواطنين.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية اطارية بين المحافظتين كل على حده ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وميكنة الإجراءات والخدمات داخل المراكز ودراسة الوضع الحالي لتحديد الاحتياجات الفعلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظتين من خلال عمل زيارات ميدانية، كما تم الانتهاء من التدريب الأساسي علي الحاسب الآلي بالمراكز التكنولوجية والتطبيق الجديد وادخال الكم المتراكم من البيانات الخاصة بالخدمات المحلية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه يتم العمل على توحيد إجراءات تقديم الخدمات ثم تبسيط تلك الإجراءات ثم ميكنتها حيث صدرت قرارات تشكيل لجان تبسيط الإجراءات بالمحافظتين وسيتم البدء بخدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بهدف تخفيض المدة المستغرقة لأداء الخدمة بنسبة 25% محسوبة بالأيام وتم اطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا وجاري الإعداد لإطلاقة بمحافظة سوهاج.