شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكلف عبدالفتاح جمعة مديرًا لمركز البحوث والدراسات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور عبدالفتاح عبد القادر جمعة، للعمل مديرًا إداريا لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية، والدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالإشراف العلمي على المركز.

Advertisements

يشار إلى أن الوزير قد سبق، وكلف الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالإشراف العلمي على المركز، علما بأن المركز سيضم نخبة متميزة من العلماء المعنيين بقضايا تجديد الخطاب الديني لعضوية المركز، ليكون الجهة المنسقة بين الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإدارة العامة للترجمة والنشر ولجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإدارة العامة لبحوث الدعوة ، والإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك في كل ما يتصل بمجال التأليف والترجمة والنشر، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاهتمام بالبحوث والدراسات الدينية وقضايا التجديد، كما سيضم المركز نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين في التفرغ للبحث العلمي، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمي.

ويهدف المركز إلى عدة أمور، أهمها الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير ، تحافظ كما ذكرنا على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف، و مواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيدولوجياتها المنحرفة.