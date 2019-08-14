شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة تربية «طيور» أعلي مكتب بريد المنشية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل محمد قاسم، مسؤول هيئة البريد بالقليوبية، لجنة من التفتيش وأخرى من الشؤون القانونية، للتحقيق في واقعة تربية «الطيور» أعلي سطح مكتب بريد المنشية بمدينة بنها.

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وأكد «قاسم»، في تصريحات صحفية، أنه فور علمه بالواقعة تم إخطار الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، على الفور، وجرى التحفظ على مفاتيح المكتب لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي ذات السياق، أكد مصدر بمكتب بريد القليوبية، أن المكان مؤقت لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي تتم بالمكتب الرئيسي بمنطقة التمثال في بنها؛ مشيرا إلى أن مكتب المنشية مكون من طابقين.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداولوا عدة صور لبعض الطيور المنزلية «البط والأوز» التي يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد المنشية ببنها، بالإضافة إلى صور لمواطن يطعم تلك الطيور.

التحقيق في واقعة تربية «طيور» أعلي مكتب بريد المنشية ببنها