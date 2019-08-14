شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تسلم «مصر للطيران» طائرة الأحلام السادسة والأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت «مصر للطيران» مع شركة «بوينج» في مدينة سياتل الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم تسلمها الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9، التي تصل القاهرة الأربعاء.

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وتتطلع شركة «بوينج» إلى مزيد من التعاون الفعال مع «مصر للطيران» كونها من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة، خاصة أن الشركة حاليا تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد «مصر للطيران» من أهم العملاء لدى شركة «بوينج».

وزار وفد «مصر للطيران» صباح الثلاثاء أكبر مصنع في العالم «بوينج ايفيريت» وعمل زيارة ميدانية ومتابعة كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لتسلم وتصنيع الطائرات التابعة للشركة، وأن من أحدث الطرازات التي تنتجها الشركة الآن طائراتها من طراز «B777-9» والتي يتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، وأن أهم جزء تسعي له «بوينج» هو الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة «B787» حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.

وراجع الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لـ«مصر للطيران» الإجراءات، وكذلك المواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.