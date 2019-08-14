شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014. Advertisements يتضمن التعديل أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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