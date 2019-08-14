شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من المصريين والأجانب على معالم الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مناطق الإسكندرية السياحية والأثرية، وفي مقدمتها قلعة قايتباي، الثلاثاء، إقبالا كثيفا من السياح المصريين والعرب والأجانب الذين يقدرون بالآلاف.
قال محمد متولي، مدير عام الآثار في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي شهدت إقبالا متزايدا من قبل الزوار منذ بداية إجازة عيد الأضحى.
وأشار «متولي» إلى أن السياح يحرصون على قضاء الإجازة بين جنبات الآثار وروعة الإطلالة التي تتميز بها القلعة على البحر المتوسط.
فيما قال أسامة الصياد، مدير عام القلعة، إن الأثر شهد، الثلاثاء، إقبالا متزايدا من قبل السياح من المصريين والعرب والأجانب.
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