شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: قافلة دعوية أسبوعية إلى الساحل الشمالي والعلمين طوال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام.

ذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن القافلة إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية، لا سيما المناطق الحدودية والنائية، ويلتقي علماء القافلة مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.