شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: لا تخفيض للأحمال الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى بلغ، الثلاثاء، 27300 ميجاوات، مشيرا إلى أن الإنتاج المتاح من الكهرباء بلغ اليوم 45850 ميجاوات، وأن احتياطي إنتاج الكهرباء بلغ 18500 ميجاوات.
أوضح المتحدث أنه لم يتم تخفيض أي أحمال، الثلاثاء، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكهرباء»: لا تخفيض للأحمال الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.