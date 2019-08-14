شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: لا تخفيض للأحمال الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى بلغ، الثلاثاء، 27300 ميجاوات، مشيرا إلى أن الإنتاج المتاح من الكهرباء بلغ اليوم 45850 ميجاوات، وأن احتياطي إنتاج الكهرباء بلغ 18500 ميجاوات.

أوضح المتحدث أنه لم يتم تخفيض أي أحمال، الثلاثاء، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.