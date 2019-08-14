شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» يحبط محاولة تزويج طفلة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عاما في محافظة قنا.

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، إنه تلقى استغاثة عبر صفحته على «فيسبوك» من أحد الأهالي بإحدى قرى محافظة قنا، مفادها أنه سيتم تزويج طفلة، تاركا عنوانها واسمها، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل حمل رقم 158830.

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ووجهت «العشماوي» بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز قنا إلى العنوان الموضح بالبلاغ لاتخاذ اللازم، لافتة إلى أنه تمت مقابلة أهل الطفلة، وأفاد والدها بأنها كانت مجرد خطوبة على أن يتم الزواج فيما بعد.

وأكدت «العشماوي» أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة إلا بعد إتمام الطفلة السن القانونية، وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضافت أن زواج الأطفال يعد انتهاكًا لحقوق الفتيات والسيدات، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي تزوجن في طفولتهن هن أكثر عرضة لترك الدراسة، والمعاناة من العنف داخل المنزل، ومضاعفات صحية أثناء الحمل والولادة، موضحة أن زواج الفتيات الأطفال يتسبب في تعرضهن لمختلف أوجه الحرمان ويحد من فرصهن في حياة أفضل.

وشددت «العشماوي» على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، مناشدة الأهالي سرعة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال.