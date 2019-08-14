شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الرسمية: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بالعمل على راحة الحجاج المصريين وتذليل الصعوبات التى تواجههم وتوفير سبل استمتاعهم بأداء المناسك فى سهولة ويسر، مشيرا إلى أن كل أفراد فريق بعثات الحج الثلاث هنا من أجل ذلك فقط ولن يمر أى تقصير دون عقاب.

أضاف أنه تم تصعيد 10 حالات مرضية بين الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، فضلا عن توفير سيارات مجهزة لمتحدى الإعاقة وذويهم لأداء المناسك.

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أشار رئيس البعثة، فى تصريحات للصحفيين، إلى أن البعثة الطبية قدمت مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين، موضحا أنه لم يتم اكتشاف أى حالات وبائية بين الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن 60 حاجا مصريا دخلوا المستشفيات السعودية هذا الموسم، ولكن جميعها أمراض مختلفة، موضحا أنه كان هناك أتوبيسات إضافية للطوارئ على مشعر عرفات؛ وهذه الأتوبيسات ساهمت فى نقل 50 حاجا مصريا كانوا قد تخلفوا عن الأتوبيسات الخاصة بهم، وتم تفويجهم بنجاح إلى المزدلفة.

وحول أعداد الوفيات هذا العام، لفت الوزير إلى أن أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين لا تمثل سوى 20% فقط مقارنة بالسنوات الماضية؛ وذلك بفضل جهود البعثة الطبية والتوعية التى يقومون بها.

وكشف الوزير أن أعضاء البعثة الطبية قاموا بجولات تفتيشية بمطاعم الفنادق التى يتواجد بها الحجاج المصريون من أجل الاطمئنان على سلامة الطعام المقدم لهم. كما تم القيام بجولات تفتيشية داخل مقار الحجاج المصريين من أجل التأكد من سلامة الأطعمة التى بحوزتهم، حتى لا تتسبب فى حدوث أى حالات تسمم حفاظا على صحتهم.

وحول وجود مشكلات فى موسم الحج هذا العام، قال رئيس البعثة الرسمية للحج إنه لا توجد شكاوى جسيمة فى موسم الحج هذا العام، مشيرا إلى أن جميع الحالات التى وقعت أشياء بسيطة لا تذكر وفيما يتعلق بمشكلة حجاج الفرادى، أكد الوزير أن المشكلة تم حلها على الفور وتم تصعيدهم لجبل عرفات لأداء مناسك الحج؛ موضحا أنه لا يوجد أى أزمة لحجاج الفرادى فى مشعر منى.