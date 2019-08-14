شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الإسكان، أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة أسوان الجديد منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 750 مليون جنيه حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة قبل عام 2014.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية(58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضافت، أنه جارِ تنفيذ عدد 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحى بالمدينة على مساحة 180 فدانا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو35%، وجارِ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.

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وأشارت إلى أنه تم طرح عدد 1208 قطع أراض سكنية صغيرة بالمدينة، حيث تم طرح عدد 49 قطعة أرض إسكان اجتماعى على مساحة 6 أفدنة، تم ترفيقها وتسليمها إلى الفائزين بها، وكذا عدد 866 قطعة أرض إسكان اجتماعى على مساحة 105 أفدنة واستكمال تنفيذ أعمال المرافق بها لتسليمها إلى مستحقيها، وكذا طرح 209 قطع أراض بمشروع "بيت الوطن" على مساحة 45 فدانا تم ترفيقها وجارِ التسليم إلى مستحقيها، و74 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الأكثر تميزاً على مساحة 18 فدانا، ويجرى حالياً تنفيذ أعمال المرافق بها، وعدد 10 قطع أراض ضمن مشروع المستثمر الصغير على مساحة 2.5 فدان جارِ ترفيقها.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 4 حضانات للأطفال و3 مراكز تجارية، وكذا تنفيذ 3 ملاعب رياضية، ومدرسة للتعليم الثانوى، ومدرسة للتعليم الأساسى، وفرع جامعة الأزهر للفتيات، ونادٍ اجتماعى ورياضى بصدد الافتتاح، مشيراً إلى أنه جارِ تنفيذ مبنى مستشفى سعة 158 سريرا، ومركز صحى حضرى، وملعب كرة قدم، ومبنى مدرسة النيل الدولية ووحدة إطفاء ومجمع للمعاهد الأزهرية، ووحدة مرور وموقف للسيارات، ومبنى إدارى لجهاز المدينة و8 محال تجارية مصغرة.

وبالنسبة لأعمال المرافق بالمدينة، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ مشروع المرافق والبنية الأساسية لمنطقة الـ150 فدانا بالحى الثالث بالمدينة، وكذا أعمال تنفيذ شبكات البنية الأساسية الرئيسية والفرعية لمساحة 600 فدان وخط المياه الرئيسى من محطة المياه وحتى الربط على منطقة الـ600 فدان، وخط الانحدار الرئيسى حتى الرافع المنفذ بالمدينة، وكذا أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة 350 فدانا بالحى السياحى بالمدينة، ونهو الأعمال والافتتاح للمرحلة الأولى بطاقة 25ألف م3/يوم من محطة تنقية مياه الشرب، وجارِ البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بطاقة 25 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 40 ألف م3/ يوم، وكذا تنفيذ محطة محولات الكهرباء قدرة (2*25م.ف.أ) قابلة للتوسع بقدرة (2*25م.ف.أ) لتصبح قدرة المحطة (100م.ف.أ) وعدد 5 موزعات للكهرباء، وتنفيذ عدد 20 كشك كهرباء، بالإضافة إلى أعمال الطرق بالمدينة.