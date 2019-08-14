شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما يفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثالث × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

1- بعد المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاثة بعد الزوال وتفعل كما فعلت فى اليومين السابقين.

Advertisements

2- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

3- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.

4- ويستحب للحاج أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.