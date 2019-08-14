فيديو معلوماتى.. خطوات استخراج رخص التسيير للسيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغفل سائقو السيارات عن مجموعة من الخطوات التى يتم من خلالها استخراج رخصة التسيير، والأوراق المطلوبة لإنجاز المهمة، ومنها تلك الخطوات: - تقديم ما يفيد إقامة مالك السيارة بدائرة قسم المرور التابعة له وحدة التراخيص. - تقديم طلب الترخيص من صاحب السيارة أو وكيل عنه. - صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل. - تقديم نماذج الفحص "الفنى - البيئى - طفاية الحريق". - تقديم مستندات ملكية السيارة. Advertisements - تقديم وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة. - فحص السيارة فنيا وبيئيا. - صرف اللوحات المعدنية. - إصدار رخصة التسيير للسيارة محل الفحص. -تقديم نماذج الفحص "الفنى – البيئى – طفاية الحريق"

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