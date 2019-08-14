شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى دائرى الوراق بسبب حادث تصادم وإصابة شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى دائرى الوراق، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقله إلى المستشفى. Advertisements تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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