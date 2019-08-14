مرتان في العام.. لماذا يتوسع وزير التنمية المحلية في تغيير القيادات؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

اعتمد وزير التنمية المحلية، منذ أيام حركة التنقلات بالنسبة لقيادات المحليات على مستوى الجمهورية، وتعد هذه الحركة هي الثانية منذ تولي الوزير الحالي مهامه.

وشهدت حركة التنقلات في قيادات المحليات التي أصدرها نقل قيادات محلية بين المحافظات وبعضها البعض وليس داخل المحافظة الواحدة من منطقة لأخرى أو من حي لآخرى.

تنقلات لـ71 قيادة

شملت الحركة، نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وتعيين 9 سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين.

كما تضمنت الحركة نقل 53 رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات أخرى، فضلًا عن نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية غير قيادية.

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تنقلات 2018

في سبتمبر من العام الماضي، أصدر وزير التنمية المحلية أكبر حركة تنقلات وتعيينات لقيادات الإدارة المحلية شملت 111 قيادة منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن.

وتضمنت حركة تنقلات العام السابق 12 سكرتيرًا عامًا للمحافظات و10 سكرتيري عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حي.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوزير يستهدف تغيير القيادات المحلية مرتين في العام الواحد، وذلك وفقًا للتقييمات ومتابعة الأداء لكل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هذه التنقلات تستهدف القضاء على الفساد في المحليات ومحاسبة المقصرين وتقدير المتميزين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد المصدر، أن الوزير سيصدر بشكل دوري حركتين في العام الأولى في شهر فبراير والثانية في أغسطس من العام نفسه لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم وإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولي زمام الأمور.