مغشوش ومقلد.. الصحة تُحذر من 3 أدوية بالأسواق أحدها يعالج السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، من عبوات مغشوشة وغير مسجلة لـ3 مستحضرات شملت مستحضر التجميل "بوتكس"، و"amoxy 20%"، وzytiga 500 mg tab.

وشددت وزارة الصحة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيله رقم "c 4122c3"، حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.

ودعت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.

يذكر أن البوتوكس يهدف إلى منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من أجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد، ويجرى لأغراض جمالية غالبًا لدى النساء اللواتي يرغبن بمظهر أكثر شبابًا.

كما حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%"، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.

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وذكرت الإدارة أنه بالاستعلام لدى الإدارة العامة للتسجيل البيطري، أفادت بأن هذا المستحضر غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات.

وأرسلت الوزارة، المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، وجاء المنشور كالآتي:

وحذرت الوزارة أيضًا من دواء مُهرب ومغشوش وغير مسجل بالوزارة من مستحضر zytiga 500 mg tab.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشركة المصنعة أفادتهم بسعر العبوة المسجلة الأصلية هو 46 ألفًا و611 جنيهًا، "العبوة 60 قرص"، لافتةً إلى أنه بذلك يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية المسجلة والمُهربة غير المسجلة للمستحضر المذكور.