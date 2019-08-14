حدث ليلًا| بيان حكومي بشأن "الضبعة".. والعثور على جثة مأمور داخل مكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا حول ربط انفجار روسيا بمحطة الضبعة النووية.

وكشفت السلطات الروسية أن مستوى النشاط لإشعاعي في المنطقة الذي وقع وفيها الانفجار الخميس الماضي، تجاوز الـ 16 مرة المستوى المعتاد.

ويرصد "الخليج 365"، الأحداث كالآتي:

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات "قانون المحاماة"

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

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"الوزراء": مبنى "الضبعة النووية" قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن

رد مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن انفجار روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة.

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أول تعليق من نقيب المحامين بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة

أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

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العثور على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه.. ومصدر يكشف التفاصيل

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن عثرت على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

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بعد غياب 22 عامًا.. "سياحة النواب" تشيد بعودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر

أعلن النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييده التام لعودة "أوبرا عايدة" لمعبد حتشبسوت في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر.

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مزارع يقتل شقيقه بسبب كثرة شكاوي الأهالي من سوء سلوكه بقنا

أقدم مزارع، مساء الثلاثاء، على قتل شقيقه بطعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه، لقيامه بالاشتباك معهم في مشاكل متعددة بمركز دشنا شمال محافظة قنا، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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بلومبرج تكشف تفريغ فيسبوك لرسائل المستخدمين الصوتية

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كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، الثلاثاء، أن شركة فيسبوك تعاقدت مع موظفين من أجل تفريغ نص الرسائل الصوتية في تطبيقاتها المختلفة.

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بعد انتهاء الإجازة.. "السكة الحديد": جاهزون لرحلات العودة من الوجه القبلي إلى القاهرة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تستعد لبدء رحلة العودة من محافظات الوجه القبلي إلى محطتي القاهرة والإسكندرية.

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روسيا ـ الإشعاع في موقع الانفجار الغامض تخطى المستوى المعتاد

كشفت السلطات الروسية أن مستوى النشاط لإشعاعي في المنطقة الذي وفيها الانفجار الخميس الماضي، تجاوز الـ 16 مرة المستوى المعتاد، وسط أنباء عن أن السلطات طلبت من سكان المنطقة مغادرتها.

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مجلس النواب الليبي يرحب ببيان الخارجية المصرية حول إنهاء الأزمة في بلاده

رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عبدالله بليحق، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا.

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إندونيسيا تنصح رعاياها بتأجيل السفر غير الضروري إلى هونج كونج

نصحت وزارة الخارجية الإندونيسية رعاياها بتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى هونج كونج، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المدينة.

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باكستان تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن كشمير

دعت باكستان، الثلاثاء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.

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أمريكا: الصين ترفض زيارة سفينتين بالبحرية الأمريكية لميناء هونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن الحكومة الصينية رفضت طلبا بزيارة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية هونج كونج، مع تصاعد حدة التوتر في الإقليم.

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دراسة: انتخابات 2020 الرئاسية الأمريكية عرضة للقرصنة

حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن انتخابات 2020 الرئاسية لا تزال عرضة للقرصنة الإلكترونية.

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