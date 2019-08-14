شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى السادسة.. اعرف أبرز 8 اتهامات وجهت لمتهمى قضية اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 14 أغسطس الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة، والذى كانت قد نظمته جماعة الإخوان الإرهابية فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

فى 12 أغسطس 2015 وبعد عامين من أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، أنهت النيابة العامة تحقيقاتها فى الأحداث المتعلقة بيوم الفض، وأحال النائب العام المتهمون للمحاكمة الجنائية.

وشملت قائمة الاتهامات التى نسبتها النيابة العامة للمتهمين وأوردها أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فى القضية عدة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام وفقاً لقانون العقوبات، ربما يأتى أبرزها:

1 - ارتكاب جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه.

2 - إرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر.

3 - ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية.

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4 - قطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل.

5 - تعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل.

6 - احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام.

7 - تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى.

8 - حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، طارق الزمرو 738 متهما آخرين.