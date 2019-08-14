شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": توفير أدوية الطوارئ بالمديريات وصرفها للمرضى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير أدوية الطوارئ بمخازن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، استعدادًا لضخها بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

وقال مصدر بوزارة الصحة لـ"ليوم السابع"، إن هناك متابعات جيدة من جانب التموين الطبى لكافة الأدوية بالمحافظات، خاصة التى يحتاجها المرضى .

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وأضاف المصدر، أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا يوجد نقص، وأى مستشفى تحتاج حصتها ستحصل عليها فى أى وقت، وأن جميع الأدوية تصرف بالمجان.