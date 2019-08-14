شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. التدخين بالمواصلات العامة يعرضك لغرامة تصل لـ20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالمواصلات العامة. ويقول المحامى محمد إبراهيم، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، فى حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام.

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