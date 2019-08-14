التموين: مد فتره الأوكازيون الصيفى يتوقف على مدى إقبال المواطنين على الشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستبحث كيفية مد فترة الأوكازيون الصيفى عقب انتهاء المدة فى 26 أغسطس الجارى، وذلك فى حالة احتياج سوق التجارة، ومدى إقبال المواطنين على الشراء من خلال تخفيضات الأوكازيون الصيفى. ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الصيفى، حيث يقوم موظفي الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات على أنهم مواطنين للتأكد من جدية العروض المقدمة فى تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب" 01281661880 وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

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