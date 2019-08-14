شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على تمويلات لمشروعات الشباب.. جريمتان تعرضانك للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” عدد من الجرائم التي عاقب بها مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، الحاصلين على قروض وتمويلات لمشروعات الشباب، بالحبس أو الغرامة.
ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة :
المادة 104
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1. تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2. قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التي تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر للحاصلين على تمويلات لمشروعات الشباب.. جريمتان تعرضانك للحبس والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.