شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت وزارة النقل قرارا بتعيين الربان طارق شاهين رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، وينشر اليوم السيرة الذاتية الخاصة به.

حصل الربان طارق شاهين على بكالوريوس دراسات وعلوم بحرية عام 1981، وحاصل على شهادة ربان أعالي بحار، وماجستير في النقل الدولي واللوجستيات عام 2007.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ من فرنسا وأعمال الوكالة الملاحية واستراتيجية إدارة الموانئ من اليابان، وإدارة الأزمات ودورة عن السفن من كاليفورنيا.

وحصل على دبلومات في اللغتين الإنجليزية، والفرنسية، كما عمل رئيس إدارة مركزية بقطاع النقل البحري ثم مستشار بهيئة السلامة ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم عين نائباً لرئيس مجلس إدارة ميناء دمياط للتشغيل منذ يونيو 2015 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.