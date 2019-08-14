أبرزها "طفل البلكونة" والزواج المبكر.. مواقف "القومي للأمومة" لحماية الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في التصدي لكثير من محاولات التعدي على حقوق الأطفال، خاصة منع الزواج المبكر، وسوء المعاملة والضرب.. كان آخرها إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بمحافظة قنا، أمس الثلاثاء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز مواقف المجلس لحماية الأطفال، كالآتي:

منع طفلة من الزواج

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بمحافظة قنا، أمس الثلاثاء.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى استغاثة، عبر صفحته على "فيسبوك"، من أحد الأهالي بإحدى قرى محافظة قنا، مفاداها أنه سيتم تزويج طفلة اليوم تاركًا عنوان واسم الطفلة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل حمل رقم 158830.

ووجهت "العشماوي"، بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز قنا إلى العنوان الموضح بالبلاغ لاتخاذ اللازم، لافتةً إلى أنه تمت مقابلة أهل الطفلة وأفاد والدها بأنها كانت مجرد خطوبة على أن يتم الزواج فيما بعد. وتنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا، وقد أبدى والد الطفلة قناعته بما أفاد به أعضاء لجنة الحماية الفرعية من أخطار الزواج المبكر.

طفلة "الفيسبوك"

بعد أن أثارت الفيديوهات التي نشرها أحمد حسن وزوجته زينب (من مشاهير موقع يوتيوب)، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الجاري، بسبب قيامها بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة ونشرها عبر حساباتهما، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد من بكاء الطفلة.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم بلاغ للنائب العام، عن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، وعلى الفور استجاب النائب العام لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة.

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"طفل البلكونة"

في يناير الماضي، انتشر فيديو على موقع فيسبوك، يظهر سيدة تدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة وعرف وقتها بـ"طفل البلكونة".

وبمجرد انتشار الفيديو، وحرصًا من المجلس القومي للطفولة، تقدم بعد ساعات قليلة من الواقعة ببلاغ إلى النائب العام في هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير الفيديو المتداول للواقعة، إلى أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي"، إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذة الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعريضه للخطر- وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008- فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

"إعلانات رمضان"

في شهر رمضان الماضي، طالب عددا من الأمهات فى بلاغهم إلى المجلس بوقف الإعلان الذي يتضمن وفاة طفلة في يوم ميلادها نتيجة لنشوب حريق في منزلها، حيث أعربوا عن استيائهم لهذه الفكرة التي يروج لها الإعلان واستيائهم ايضا من استغلال الأطفال في اعلانات جمع التبرعات.

وأكدت العشماوي، أن المجلس يتابع عن كثب البلاغات التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى للإعلام، ومكتب النائب العام، و التى تتضمن سرعة التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الأعمال والإعلانات الدرامية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن المجلس لن يتهاون فى حق الطفل المصري.

وأشارت "العشماوي" إلى أن خط نجدة الطفل "16000" والصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، مازالا يستقبلا شكاوي وبلاغات المواطنين عن بعض الإعلانات التى تسيئ للطفل وتنتهك حقوقه، وشددت "العشماوي" على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الإعلانات المسيئة للطفل، لوقف إذاعتها بما تضمنته من مشاهد خلقت حالة من الاستياء لدى أغلب الأطفال والكبار على حد سواء، وفقا لبلاغات المواطنين.