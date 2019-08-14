"شديد الحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء سيكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، وتتراوح بين 40 وحتى 42 على محافظات الصعيد، بينما تصل لـ34 على السواحل الشمالية وشرقية والغربية وشمال سيناء.

وتابع: "أبرز الظواهر الجوية التي ستتمثل في طقس الغد عبارة عن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأكد أنه يوجد نشاط للرياح يكون على المناطق الشمالية، لافتًا إلى أن الشبورة المائية ستتواجد في الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر خاصة في الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.