لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء اعرف مميزات الطاقة الشمسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه عدد من مميزات الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء و استخدامها فى الحياة اليومية لتجنب ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ، و تأتى أهم مميزاتها هو التكلفة حيث أنها تعد الاقل تكلفة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى ، و فيما يلي أهم مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:
1- بناء المحطة الشمسية وتشغيلها لا يتطلب وقتاً كبيراً لأنها تعتمد على خلايا بسيطة ولا تتضمن أي أجزاء متحركة، .
2- المحطات الشمسية لا تحتاج لصيانة طوال فترة تشغيلها، و لا تتطلب سوى تنظيفها و بالتالى لا تتطلب تكلفة للصيانة أو التشغيل.
3-توفير الأموال الهائلة التي تستخدم لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
4- المحطات الشمسية صديقة لتلبية و لا يصدر منها أي عوادم تلوث الهواء.
5-يمكن استخدامها لمدة طويلة غير محددة.
6-لا تتأثر بالأحوال الجوية أو بتغيرات الطقس أو الأحوال المحيطة تكون الطاقة الكهربائية المنتجة في أعلى قيمة لها في فترة الظهيرة متزامنة مع القيمة العظمى للأحمال الكهربائية.
7-يمكن بيع الفائض من الطاقة المولدة لوزارة الكهرباء.
8- تجنب فواتير الاستهلاك العالية لمدة تصل إلى 50 عاما خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء.
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