شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: زيادة إجمالى إيرادات الهيئة يعود إلى تذاكر القطارات العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن الزيادات التى تحققت فى إجمالى إيرادات السكة الحديد خلال شهر إبريل الجارى جاءت من الطفرة التى حدثت فى إيرادات القطارات المميزة والمطور (العادية)، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من إبريل شهد زيادة إجمالى الإيراد بنسبة 25% بمقدار 8.3 مليون جنيه تحققت أغلبها بسبب زيادة إيرادات القطارات العادية.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن إيرادات القطارات العادية تضاعفت بشكل غير مسبوق بعد تطبيق نظام الغرامات الجديد من بداية إبريل الجارى والذى تم خلاله رفع غرامة التهرب من شراء التذاكر بالقطارات العادية إلى 10 جنيهات بدلا من 50 قرشا، مشيرة إلى أن إيراد الشباك الناتج عن حجز القطارات العادية تضاعف بنسبة وصلت إلى 1700%، وهو أدى إلى الزيادة الكبيرة فى إجمالى إيرادات الهيئة، حيث شهدت إيرادات القطارات المكيفة زيادة محدودة للغاية.