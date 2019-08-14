شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأزهر" يوافق على الطب الخاص ويضع 8 شروط للقبول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الأعلى للأزهر الشريف، قرار مجلس جامعة الأزهر بشأن الموافقة على قواعد القبول فى البرنامج الطبى التكاملى الموازى بكلية الطب (بنين - بنات) القاهرة، كما ورد بمذكرة جامعة الأزهر وذلك على النحو التالى:

1- من يثبت له الحق فى الالتحاق بأى كلية من كليات طب الأزهر فى نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية.

2- الكلية المعنية بالبرنامج كلية الطب بنين وبنات القاهرة.

3- يتم الالتحاق عن طريق التحويل والتنسيق بين الطلاب المحولين لاختيار صاحب المجموع الأعلى عن طريق الجامعة طبقا للأماكن المتاحة.

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4- حال عدم رغبة الطالب فى الاستمرار بالبرنامج يعود إلى الكلية التى تم تنسيقه عليها.

5- المصروفات الدراسية: المصريون 50 ألف جنيه مصرى تسدد على دفعتين.

6- الوافدون 7 ألف دولار تسدد على دفعتين.

7- لا يقبل هذا البرنامج أى إعفاءات.

8- تطبق قواعد القبول بالبرنامج لغير الناطقين باللغة العربية على الطلاب الوافدين.