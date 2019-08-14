"الأعلى للأزهر" يوافق على الطب الخاص ويضع 8 شروط للقبول.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الأعلى للأزهر الشريف، قرار مجلس جامعة الأزهر بشأن الموافقة على قواعد القبول فى البرنامج الطبى التكاملى الموازى بكلية الطب (بنين - بنات) القاهرة، كما ورد بمذكرة جامعة الأزهر وذلك على النحو التالى:
1- من يثبت له الحق فى الالتحاق بأى كلية من كليات طب الأزهر فى نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية.
2- الكلية المعنية بالبرنامج كلية الطب بنين وبنات القاهرة.
3- يتم الالتحاق عن طريق التحويل والتنسيق بين الطلاب المحولين لاختيار صاحب المجموع الأعلى عن طريق الجامعة طبقا للأماكن المتاحة.
4- حال عدم رغبة الطالب فى الاستمرار بالبرنامج يعود إلى الكلية التى تم تنسيقه عليها.
5- المصروفات الدراسية: المصريون 50 ألف جنيه مصرى تسدد على دفعتين.
6- الوافدون 7 ألف دولار تسدد على دفعتين.
7- لا يقبل هذا البرنامج أى إعفاءات.
8- تطبق قواعد القبول بالبرنامج لغير الناطقين باللغة العربية على الطلاب الوافدين.
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