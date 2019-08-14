أخبار مصر

تعرف على الفئات العمرية المطلوبة للالتحاق بالشرطة من خريجى الجامعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات العمرية المطلوبة للالتحاق بالشرطة من خريجى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة في الطلاب الراغبين للإلتحاق بها لهذا العام من خريجي الجامعات، ألا يزيد السن وقت التقديم للإلتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

Advertisements

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفئات العمرية المطلوبة للالتحاق بالشرطة من خريجى الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا