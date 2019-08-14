شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إجازة العيد.. الأقصر تستعد لعودة العمل بمشروع إحياء "طريق الكباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الأقصر، بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك للعودة من جديد لاستكمال المشروع العالمي لإحياء "طريق الكباش الفرعوني"، وذلك بالعمل على قدم وساق لتجهيز منطقة "نجع أبوعصبة" بالكامل بعد رفع كافة الأنقاض والمخلفات الصلبة منها مؤخراً.

وفى هذا الصدد يقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال رفع كفاءة نجع أبو عصبة، بإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة في وقت قياسي، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عقب إزالة كافة المنازل الواقعة علي المنطقة التي تعتبر الجزء الأخير بطريق الكباش الفرعوني.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه تم البدء في أعمال إزالة التراكمات في الخامس من الشهر الجاري، وتم بالفعل إنجاز أعمال رفع نواتج تطهير أنقاض نجع أبو عصبة في ستة أيام فقط بعد جهد متواصل وعمل مستمر ليلاً ونهاراً من قبل حملة المعدات الثقيلة، بقيادة فتحي حسن مدير الحملة، ومشرفي وعمال رئاسة حي شمال، بقيادة أحمد زين العابدين، رئيس الحى، وتحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة.

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن هذا العمل يعد إنجاز غير مسبوق ضمن أعمال خطة تطوير طريق الكباش لجعلة متحف مفتوح عالمي يليق بإسم الأقصر، مضيفاً المجلس دفع بمعدات ثقيلة شملت 2 لودر و350 سيارة قلاب كبير لإزالة المخلفات، وإزالة ما تبقى من المسحات والخرسانة التى لم نستطع إزالتها أثناء الإزالة فى شهر يونيو الماضي، وتم رفع 3 آلاف متر مربع أتربة ومخلفات صلبة حتى مستوى سطح الأرض.