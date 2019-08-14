شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استكمال معاينات منافذ مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات باستكمال الاجراءات مع المقبولين واجراءات التشطيبات اللازمة، وسيتم عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى كما تقدم للمرحلة الثالثة 6 آلاف طلب، وتمت الموافقة على 1000 طلب فضلا عن الانتهاء من معاينة المنافذ لتلك الطلبات وأن المرحلة الثالثة تستهدف فتح 1500 منفذ.

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