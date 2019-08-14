"Wi-Fi وUSB وألعاب".. مزايا طائرة الأحلام التي تتسلمها مصر اليوم (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تتسلم مصر، اليوم الأربعاء، الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج" Dreamliner B787-9"، بعد أن احتفلت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم الطائرة.

وذكر بيان للشركة، أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.

ويمكن التعرف على أهم المعلومات عن الطائرة من خلال فيديوجرافيك أعده "الخليج 365" سابقًا عنها كالآتي: