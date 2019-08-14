شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن السنة المائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السنة المائية الجديدة لعام 2019- 2020 فى مصر، حيث يتم استقبال موسم الفيضان الجديد، الذى يستمر حتى شهر يوليو القادم، والتى من تحديد ملامحها فى الوقت الحالى.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن السنة المائية:

1- تبدأ من الأول من أغسطس من كل عام، بينما تبدأ فى السودان الأول من يوليو من كل عام .

2- تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالى وخزان أسوان .

3- يتم متابعة مناسيب الخزانات والسدود والتصرفات داخل السودان، وذلك تنفيذا لاتفاقية 59 لإدارة مياه النيل.

4- يتم متابعة صور الأقمار الصناعية، وأعمال التنبؤات بالفيضان، وتقارير الأحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الاثيوبية.

5- يتم إبلاغ قطاع مياه النيل على مدار الساعة بقراءات المقاييس المختلفة بإستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة.

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6- السودان مؤشر لحالة الأمطار التى تسقط على الهضبة الإثيوبية.

7- لجنة ايراد النهر مسئولة عن وضع السيناريوهات المختلفة مع موسم الفيضان، ووضع الميزان المائى للبلاد، وتحديد برامج الصرف من السد العالى والتخزين.

8- يتم استقبال تقارير بعثات الرى، بعد مناقشة التوقعات، والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد، وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه طبقا للاحتياجات المائية.

9- تتراوح رحلة المياه من أعالى النيل وحتى البحيرة ما بين 10 أيام أو اسبوعين حسب سرعة وحجم المياه .

10- المتابعة المستمر تساهم فى الحفاظ على منظومة الاتزان المائى بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة .