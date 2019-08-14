شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت المصادر أنه تم اختيار وترتيب الطلاب حسب الأولوية وشروط التقدم خلال الفترة الماضية، موضحة جميع مراحل الاختيار والامتحانات عقدت بشكل إلكترونى لتحقيق الشفافية الكاملة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت اختبارات الكترونية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتقدموا لمدارس المتفوقين.