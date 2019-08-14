شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب العاملين فى المحليات خارج مصر لبناء كوادر شابة مدربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن المنح التدريبية خارج مصر، والتى توفرها الوزارة للعاملين بالمحليات، تهدف فى الأساس إلى بناء كوادر شابة مؤهلة ومدربة على أحدث وسائل وطرق الإدارة المحلية عالميًا.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة ستبدأ بالفعل فى توفير منح للعاملين فى المحليات إلى دول تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، ضمن جهودها لرفع كفاءة ومهارات العاملين فى مختلف مجالات العمل بالوزارة وجميع المحافظات، قائلاً:"هذه المنح ستتيح للعاملين فى المحليات الاطلاع على تجارب هذه الدول ونقلها إلى مصر للاستفادة من كافة الخبرات التى تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمحليات".

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وأوضح قاسم، أن الأمر يتعرض عليهم تجارب فى ملفات معنية بالإدارة المحلية مثل ملفات النظافة والطرق وغيرها، مع استخدام الاتجاهات الحديثة فى مجالات الإدارة المحلية، بما يضمن نقل هذه لطرق والاتجاهات الحديثة للإدارة المحلية المصرية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد كشفت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية فى تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، ضمن جهودها لرفع كفاءة ومهارات العاملين فى مختلف مجالات العمل بالوزارة وجميع المحافظات والاستفادة من كافة الخبرات التى تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمحليات.

وأشارت الوزارة إلى أن العام المالى 2018/2019 ، شهد توفير عدد من المنح التدريبية والدراسية داخل وخارج مصر لـ 51 من العاملين بالوزارة والمحافظات، حيث حصل المتدربين على منح تدريبية فى الصين والهند والكويت، فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وآليات التحول الى اقتصاد المعرفة وسياسات التشغيل وتخفيف الفقر وبناء قدرات العاملين من الشباب فى مجال الحوكمة وتنمية موارد السياحة وحماية البيئة للدول النامية والإدارة العامة للعاملين بقطاع الخدمة المدنية للدول الأفريقية وإدارة الاستثمارات فى مصر بالتعاون مع دولة الصين، وأيضاً البرنامج التدريبى حول حوكمة الهجرة وبرامج تدريبية متقدمة فى مجال الحاسب الآلى بالهند.