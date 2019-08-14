شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على لحوم الأضاحى آمنة بعد الذبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المعهد القومى للتغذية سلسلة من النصائح للمواطنين فى عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها عقب الانتهاء من عمليات الذبح . ”الخليج 365” يستعرض هذة النصائح لضمان سلامة اللحوم وجودتها عقب الذبح: 1- لا تترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين. 2- قم بوضع اللحوم فى أوعية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة. Advertisements 3- يفضل تبريد اللحوم فى الثلاجة لمدة 6 ساعات قبل نقلها للفريزر. 4- قطع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها فى أكياس قبل حفظها. 5- حافظ على يدك جافتين ونظيفتين واستخدام قفازات. 6- غلف اللحوم بشكل جيد وأحفظها بالفريزرة بدرجة حرارة أقل من -18 درجة . 7- لا تحفظ اللحوم فى الأكياس السوداء المخصصة للنفايات.

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