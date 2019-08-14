محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بقضاء إجازة عيد الأضحى في حديقة الأورمان، لافتيين إلى إن هدوئها وأزهارها أحد أهم عوامل انجذابهم إليها. ويرصد "الخليج 365"، فرحة المواطنين كالآتي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هادية وبننبسط".. كيف احتفل المواطنون بالعيد في حديقة الأورمان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.