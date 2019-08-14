بعد غياب 22 عامًا.. "سياحة النواب" تشيد بعودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييده التام لعودة "أوبرا عايدة" لمعبد حتشبسوت في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر، وذلك بعد غياب 22 عامًا بعد نقلها إلى لقاهرة بعد أحداث حتشبسوت عام 1997.

وقال "صدقي" في بيان له، إن عودة "أوبرا عايدة"، له أهميتين الأولى أنه يعطى دفعة مهمة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، والثانية فهو فرصة قوية لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحي الشتوي.

Advertisements

وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران، أن أكبر دليل على أهمية عودة "أوبرا عايدة"، هو انتهاء تذاكر العروض التي حجزت بالكامل، وهو ما يؤكد على الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد في تلك العروض العالمية التي تجذب كبار وصفوة السائحين من مختلف دول العالم.

وتوقع أن يكون موسم السياحة الشتوي هذا العام من أنجح المواسم، وسيؤكد للعالم كله أن مصر بدأت فعلا استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خاصة أن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير وحافل في الأقصر وجمعت نجوم العالم والفن المصري منذ عشرات السنين.

وتابع: "محافظة الأقصر تعتبر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الأثرية ليس داخل مصر ولكن على مستوى العالم"، وطالب الحكومة أعطاء أولوية قصوى لحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تعترض قطاع السياحة داخل المحافظة.