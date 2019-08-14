شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه الميري بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق، مصرعه، داخل مكتبه على خلفية إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري بالخطأ. تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث، وتولى التحقيق فى الواقعة.

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